Уничтожающий постаревшие клетки препарат защищает от разрушения позвонков и боли

Препарат Навитоклакс, уничтожающий постаревшие клетки костной ткани, уменьшает боль в пояснице, повышает подвижность и замедляет дегенерацию позвонков. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Остеокласты – клетки, которые разрушают и удаляют поврежденную костную ткань. Это необходимый этап перед восстановлением кости, поэтому когда эти клетки стареют и перестают функционировать должным образом, может возникнуть остеопороз и дегенерация межпозвонковых дисков. Эти состояния повышают риск переломов, хронической боли и снижения подвижности пожилых людей.

В новом исследовании на мышах ученых доказали, что чем больше у животного постаревших остеокластов, тем хуже восстанавливается костная ткань и тем сильнее боль, связанная с разрушением позвонков. Эти выводы подтвердил эксперимент, показавший, что препарат Навитоклакс, уничтожающий постаревшие остеокласты, значительно уменьшает боль и повышает подвижность у мышей с разными типами дегенерации позвонков. Сканирование позвоночника и микроскопическое исследование костной ткани подтвердили уменьшение дегенерации и пористости костной ткани.

Ранее ученые создали пластырь для межпозвонковых дисков, защищающий их от грыж.