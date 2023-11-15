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Назван препарат, помогающий похудеть и снизить сердечно-сосудистый риск на 20%

NEJM: препарат для похудения Вегови снижает сердечно-сосудистый риск на 20%

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Вегови, препарат для похудения и контроля уровня сахара в крови, снижает сердечно-сосудистый риск на 20%, показало крупное исследование. Работа опубликована в журнале NEJM.

В исследовании, финансируемом компанией-производителем, приняли участие более 17,5 тысяч человек из 41 страны. Все они были старше 45 лет и имели индекс массы тела 27 или выше, что соответствует избыточному весу либо ожирению. За ними в среднем наблюдали около трех лет. Пациенты принимали препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Половине из них также еженедельно делали инъекцию либо Вегови, либо плацебо, то есть препарата без активных веществ.

Исследование показало, что у 6,5% из тех, кто получал Вегови, случился сердечный приступ, инсульт или был зарегистрирован летальный исход по причинам, связанным с болезнями сердца. В группе плацебо доля таких пациентов составила 8%, то есть Вегови был связан со снижением сердечно-сосудистого риска на 20%.

Принимавшие Вегови также потеряли около 9% массы тела, тогда как группа плацебо потеряла менее 1%. Это уменьшило воспаление, снизило уровень холестерина, сахара в крови и кровяного давления, — все это могло способствовать снижению сердечно-сосудистого риска.

Остается неясным, были ли результаты побочным эффектом снижения веса или напрямую связаны с препаратом. Кроме того, Вегови имеет серьезные побочные реакции, которые ограничивают его применение: около 17% пациентов покинули исследование из-за тошноты, рвоты, диареи и других желудочно-кишечных проблем.

Ранее ученые нашли способ выявить рак желудка на ранней стадии с точностью 90%.

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