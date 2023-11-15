Развенчан миф о вреде использования телефона перед сном

Ученые из университета Масарика в Чехии опровергли миф о том, что использование мобильного телефона вечером и ночью может спровоцировать нарушения сна. Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect.

Влиянию смартфонов на сон посвящены многие исследования. Считается, что недосыпание, спровоцированное привычкой использовать телефон перед сном, может оказывать негативное влияние на успеваемость, психическое и физическое здоровье подростков. Чешские ученые стремились выяснить, так ли это.

В новом исследовании приняли участие 203 чешских подростка (в возрасте от 13 до 17 лет). Участники загрузили на свои смартфоны специально созданное приложение, которое собирало данные о работе устройства в течение 14 дней. Ученые анализировали, как продолжительность и время использования телефона было связано с общей длительностью сна, его эффективностью, качеством, а также уровнем ежедневной сонливости.

Вопреки ожиданиям, исследователи не обнаружили связи между временем использования смартфона и повышенным риском возникновения каких-либо нарушений сна. Сонливость, о которой участники иногда информировали организаторов исследования, была следствием сокращения общей продолжительности сна (в том числе из-за того, что участники «засиживались в телефонах» допоздна). Тем не менее, недосыпание может возникнуть и по другим причинам, не связанным с поздним использованием гаджетов.

Ранее ученые объяснили, как использование мобильного телефона влияет на здоровье мужчин.