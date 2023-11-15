Российские ученые рассказали, что не все заменители сахара вредны

Ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. академика Ю.М. Лопухина в составе научного коллектива выяснили, что монеллин и браззеин (подсластители на основе растительных белков) безопасны для употребления в пищу. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Сахарозаменители — это химические соединения или вещества, воспринимающиеся вкусовыми рецепторами языка человека сладкими и использующиеся в качестве замены сахара. Они практически не содержат калорий и зачастую используются людьми, страдающими сахарным диабетом, а также теми, кто хочет избавиться от лишнего веса. Однако многочисленные исследования показали, что употребление сахарозаменителей связано с повышенным риском развития депрессии, расстройств пищеварения и сахарного диабета.

Российские ученые стремились выяснить, может ли навредить здоровью употребление монеллина и браззеина — подсластилей на основе растительных белков. Для этого они оценили токсичность этих соединений для морских свинок, крыс и мышей. Растворы монеллина и браззеина животным вводили внутривенно. Результаты показали, что соединения не вызвали патологических изменений в легких, печени, сердце, почках, головном мозге, тонкой кишке, желудке, толстой кишке, яичниках и семенниках. Кроме того, животные не продемонстрировали признаков интоксикации и увеличения веса. Также соединения не обладают аллергенными или мутагенными свойствами.

Авторы исследования считают, что их работа открывает широкие возможности для применения монеллина и браззеина в пищевой промышленности в качестве альтернатив сахару. Использование этих заменителей может снизить риск появления опасных заболеваний, связанных с употреблением как сахара, так и искусственных подсластителей.

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