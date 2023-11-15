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Искусственный интеллект научили предсказывать сердечный приступ

BHF: ИИ предсказывает сердечный приступ, выявляя воспаление сосудов

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Ученые из Оксфордского университета научили искусственный интеллект предсказывать сердечный приступ с помощью обнаружения воспаления сосудов. Об этом сообщает British Heart Foundation (BHF, Британский фонд сердца), который финансировал исследование.

Исследователи посчитали, что компьютерная томография сердца недостаточно точно оценивает риск будущего сердечного приступа. Такая технология позволяет обнаружить сужение артерий, которое может привести к инфаркту миокарда. Тем не менее, не у всех пациентов, которые рискуют перенести (или уже перенесли) сердечный приступ, сужены артерии.

Ученые разработали новый инструмент искусственного интеллекта, использующий информацию об изменениях в жировой ткани вокруг артерий, стенки которых воспалены. Такое воспаление (васкулит) может возникать у людей, у которых нет стеноза сосудов (сужения просвета в них). Отмечается, что васкулит увеличивает риск летального исхода по причине какого-либо заболевания сердца в десять раз.

Новую технологию уже протестировали. ИИ проанализировал данные 3393 пациентов и смог точно оценить риск сердечного приступа.

Авторы исследования надеются, что их разработка будет принята научным сообществом и получит распространение. Ученые считают, что предоставление результатов диагностики с помощью ИИ клиницистам может изменить и потенциально улучшить курс лечения многих пациентов с сердечными заболеваниями.

Ранее был назван день недели, в который сердечные приступы случаются чаще.

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