Российские ученые нашли вещество для помещения млекопитающих в криосон

В Новосибирском институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН (НИОХ СО РАН) нашли вещество, которое вводит мышей в состояние гипотермии (пониженной температуры). В будущем его можно будет использовать для введения млекопитающих, включая человека, в состояние криосна, что может использоваться при транспортировке критических пациентов в больницы, а также длительных космических перелетах. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинский химик, сотрудник Отдела медицинской химии НИОХ СО РАН Николай Ли-Жуланов.

«У нас проводилась работа по синтезу новых производных природных соединений. Они тестировались на мышах в качестве анальгетиков. В итоге мы заметили, что при введении одного из веществ мыши стали странно себя вести: были в полукоматозном состоянии. При измерении температуры тела этих животных оказалось, что она сильно снижена относительно нормальной. Дальнейшее изучение показало, что найденная группа веществ подходит для фармакологического индуцирования гипотермии», – объяснил специалист.

Гипотермия – состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования. Сейчас терапевтическая гипотермия используется в том числе при ишемии, остановке сердца. Пациента обкладывают специальными охлаждающими жилетами или вводят охлажденный физраствор во время операции или оказания экстренной помощи. Но это происходит на базе больницы и требует специального оборудования.

По словам ученого, важно разработать лекарство, которое было бы способно вызывать гипотермию, но таких препаратов в настоящее время нет. Однако теперь, если будет доказана безопасность и эффективность найденного соединения для людей, вещество можно будет применять при транспортировке критических пациентов к месту оказания помощи.

«Мы предполагаем, что вещество воздействует на систему терморегуляции организма. У нас в мозге существует серотониновая система: в нее входит много различных рецепторов, и скорее всего вещество воздействует на один или несколько из них. Сейчас появилось много публикаций, посвященных введению млекопитающих в криосон, в том числе и для космических путешествий. Наше вещество тоже действует подобным образом, и если подобрать нужное соединение, то его вполне можно использовать для защиты космонавтов во время длительных полетов в космос. Но мы же сейчас фантазируем, для этого потребуется много исследований», – отметил Ли-Жуланов.

В экспериментах мыши пробыли в гипотермии около пяти часов, после они постепенно возвращались в нормальное состояние. Сейчас проводятся эксперименты по длительному введению вещества, чтобы посмотреть насколько долго мыши могут находиться в состоянии гипотермии без вреда для организма.

«Мы вводим вещество последовательно: сначала первый раз, потом через какое-то время еще один раз и так продолжаем. По результатам этих экспериментов мы сможет предполагать, насколько можно продолжительно воздействовать на организм, чтобы снизить температуру и поддерживать ее на этом уровне какое-то время. Года через три-четыре мы найдем соединение лидер, проверим его механизм действия, токсичность. И тогда уже можно будет переходить к клиническим испытаниям на людях», – заключил медицинский химик.

Ранее китайские ученые установили фактор, который мешает людям погрузиться в криосон.