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Назван неожиданный тревожный признак рака щитовидной железы

Daily Mail: сильный кашель может быть симптомом рака щитовидной железы

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Хронический кашель может быть признаком рака щитовидной железы. Об этом сообщает Daily Mail.

Сильный кашель, который не поддается лечению и не проходит самостоятельно, может свидетельствовать о росте злокачественной опухоли в тканях щитовидной железы. Обычно заболевание сопровождается опуханием лимфатических узлов. Иногда это единственный признак развития рака этого типа.

У женщин чаще, чем у мужчин, диагностируют рак щитовидной железы. Некоторые онкологи считают, что это может быть связано с гормоном эстрогеном, который присутствует в более высоких концентрациях в организме у женщин. Воздействие радиации и генетическая предрасположенность также являются факторами риска.

Кашель, вызванный новообразованием, разрастающимся из клеток щитовидной железы, обычно болезненный. Возможно отхаркивание небольших сгустков крови. Так происходит из-за того, что увеличенная вследствие развития опухолей щитовидная железа начинает давить на стенки трахеи. Кроме того, опухоли могут распространиться на поверхности близлежащих органов и участков дыхательной системы, к примеру, гортани.

Отмечается, что такой симптом может быть характерен для туберкулеза, травматических поражений органов дыхательной системы, рака легких. При появлении такого признака рекомендуется как можно раньше проконсультироваться с врачом.

Ранее ученые разработали необычный препарат для лечения рака.

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