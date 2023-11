Обнаружена связь между бессонницей и деменцией

Ученые из медицинского колледжа Биньчжоу обнаружили, что хроническое недосыпание снижает уровень белка плейотрофина (PTN), что приводит к дисфункции нейронов и последующим нейродегенеративным заболеваниям. Результаты исследования опубликованы в The Publications Division of the American Chemical Society (ACS).

Многочисленные исследования показали, что недостаток сна приводит к неврологическим повреждениям в гиппокампе, части мозга, ответственной за обучение и память. Чтобы изучить механизмы, лежащие в основе этого явления, китайские ученые проанализировали, какие изменения в РНК запускает бессонница. РНК — рибонуклеиновая кислота, одна из трех молекул, содержащихся в клеточном ядре. Она участвует в кодировании и выражении генов.

Выяснилось, что недостаток сна ведет к снижению уровня плейотропина (PTN) у мышей. Этот белок кодируется геном PTN. Ученые обнаружили, что снижение уровня PTN приводит к дисфункции нейронов в гиппокампе. Исследователи утверждают, что этот процесс характерен для нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция (в том числе болезнь Альцгеймера) у людей.

Ученые считают, что уровень PTN может служить индикатором наличия когнитивных нарушений, возникающих в результате бессонницы.

