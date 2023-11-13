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Ученые выявили неожиданную опасность психических расстройств

BMJ: наличие психических расстройств повышает риск появления физических недугов

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Ученые из университета Англии Раскина обнаружили, что наличие психических расстройств повышает риск развития физических заболеваний почти в два раза. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Исследователи проанализировали 19 научных работ на тему связи психического и физического здоровья. В исследованиях, проведенных в рамках этих работ, приняли участие более 7,6 миллиона человек. Выяснилось, у что людей, страдающих психическими расстройствами, вероятность появления какого-либо физического недуга в 1,84 выше. У пациентов с депрессией, биполярным расстройством личности и шизофренией зачастую развивались диабет, ожирение, гипертония, эпилепсия, рак, заболевания органов дыхания, сосудов, почек и желудочно-кишечного тракта.

Такое состояние называется мультиморбидностью. Это сочетание у одного больного нескольких хронических заболеваний различного генеза. Механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, до конца не изучены.

Исследователи считают, что неэффективное лечение сопутствующих заболеваний у людей с психическими расстройствами усугубляет их состояние. Ученые убеждены в необходимости дальнейшего изучения причин мультиморбидности и разработки новых рекомендаций, касающихся терапии ментальных расстройств.

Ранее был найден новый возможный фактор риска депрессии.

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