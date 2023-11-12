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Ученые установили, как изменился средний размер пениса

Stanford: средняя длина эрегированного полового члена увеличилась на 24% за 29 лет

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Исследователи Стэнфордского университета установили, что в среднем по миру длина эрегированного полового члена увеличилась на 24%, или 3 сантиметра. Об этом сообщается на официальном сайте Стэнфордского университета.

Авторы собрали данные из 75 исследований, проведенных в период с 1942 по 2021 год, в которых сообщалось о длине полового члена 55 тыс. мужчин в разных состояниях.

По словам ученых, такое увеличение может быть еще одним показателем того, что воздействие окружающей среды, например загрязняющих веществ, или малоподвижный образ жизни вызывают изменения, связанные с репродуктивной системой.

«Увеличение произошло за относительно короткий период времени. Любое изменение в развитии вызывает беспокойство, потому что наша репродуктивная система является одной из важнейших частей человека. Если мы наблюдаем такие быстрые изменения, это означает, что с нашим организмом происходит что-то мощное. Мы должны попытаться подтвердить эти выводы, и если они подтвердятся, мы должны определить причину этих изменений», – рассказали авторы.

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