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Названа лучшая замена лекарств от давления

AHA: неделя диеты с низким содержанием соли снижает давление на 7 пунктов

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Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта (США) обнаружили, что сокращение потребления соли на одну чайную ложку в день снижает кровяное давление за неделю до уровня, сравнимого с уровнем, достигаемым приемом популярных лекарств от давления. Результаты были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Авторы набрали сотню участников с повышенным кровяным давлением: часть посадили на диету с низким содержанием соли (1,3 грамма в день), а вторую – на диету с повышенным (5 грамм в день). Было обнаружено, что неделя диеты с низким содержанием натрия снижает кровяное давление в среднем на 7 мм рт. ст.

Соль в избыточных количествах способствует повышению артериального давления, развитию артериальной гипертензии и, как следствие, повышению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт. Соль помогает организму удерживать воду, а это означает, что уменьшение потребления соли снижает содержание воды в крови и приводит к уменьшению давления на стенки кровеносных сосудов, что снижает кровяное давление.

Ранее врачи рассказали, как нужно сидеть для правильного измерения давления.

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