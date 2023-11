Наличие антител к молоку повышает риск летального исхода из-за болезней сердца

Наличие в крови антител к коровьему молоку, креветкам и арахису (в том числе и без явных признаков пищевой аллергии) связано с повышенным риском летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI).

Ученые использовали данные более чем пяти тысяч пациентов, за которыми наблюдали в течение 14-19 лет. Помимо прочих анализов, у них измерили уровни общих и специфических антител IgE к коровьему молоку, яйцам, арахису, креветкам и другим аллергенам, чтобы оценить наличие аллергии или пищевой чувствительности.

За период наблюдения было зарегистрировано более тысячи летальных исходов. Повышенный уровень антител IgE к арахису, креветкам, а особенно к молоку был фактором риска летального исхода, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта связь сохранялась даже при учете того, курит ли человек и страдает ли он гипертонией или диабетом.

Авторы работы отметили, что антитела IgE вырабатываются к регулярно употребляемым пищевым продуктам и не являются признаком патологии, если у человека нет выраженных симптомов аллергии. Исследование впервые связало наличие антител IgE к обычным продуктам питания с повышенным риском летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому требует подтверждения в будущих работах. Кроме того, выводы ученых показывают лишь корреляцию, но не причинно-следственную связь.

