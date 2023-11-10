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Стало известно, как отмена противозачаточных влияет на риск тромбообразования

Blood: риск тромбов снижается через две недели после отмены противозачаточных

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Исследование показало, что риск тромбообразования, повышенный из-за приема гормональных контрацептивов, возвращается к норме в течение двух-четырех недель после прекращения использования этих средств. Работа опубликована в журнале Blood.

В эксперименте приняли участие 66 женщин, принимавших комбинированные гормональные противозачаточные средства. Они предотвращают беременность, высвобождая гормоны эстроген и прогестин, которые препятствуют наступлению овуляции. Исследователи из Университетской клиники Женевы собрали образцы крови женщин в шести временных точках и сравнили их с образцами контрольной группы из 28 женщин, которые не использовали гормональные противозачаточные средства.

Показатели крови, указывающие на риск тромбообразования, были выше у участниц, которые использовали противозачаточные средства. К 12 неделе, однако, эти биомаркеры у них были такими же, как у контрольной группы. При этом уровни показателей риска тромбоза в крови снизились на 80% в первые две недели после отмены гормонов.

Известно, что гормональные контрацептивы, в том числе противозачаточные таблетки, повышают относительный риск образования тромбов примерно в три раза. При этом абсолютный риск невелик: лишь у 10 из 10 тысяч женщин, принимающих эстрогенсодержащие противозачаточные средства, ежегодно возникают тромбы. Но в некоторых случаях рекомендуется отменить прием гормонов, чтобы снизить риск тромбообразования, например, перед крупными операциями. Новая работа показывает, что нескольких недель без противозачаточных может быть достаточно, чтобы избежать тромбов. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, действительно ли снижение уровня исследованных показателей крови приводит к реальному снижению риска тромбообразования.

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