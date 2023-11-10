Особый отек ног повышает риск развития рака, выяснили ученые

Ученые из Клиники Мэйо доказали, что лимфедема нижних конечностей повышает риск развития нескольких типов рака кожи примерно в два раза. Исследование опубликовано в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Авторы новой работы проанализировали данные 4437 пациентов с подтвержденной лимфедемой нижних конечностей. По сравнению с контрольной группой без этого заболевания они имели повышенный риск базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи. У некоторых пациентов лимфедема была только на одной ноге. При этом вероятность развития рака кожи на пораженной конечности была почти в три раза выше, чем на здоровой.

Лимфедема — стойкий отек мягких тканей, вызванный нарушением оттока лимфы. Она может быть вызвана хирургическим вмешательством или лечением рака, при котором удаляются или повреждаются лимфатические узлы. В редких случаях причиной лимфедемы становятся наследственные заболевания. Ранее это состояние было связано с повышенным риском дерматитов, трофических язв и других заболеваний кожи. Пациентам с лимфедемой требуется регулярный осмотр дерматолога, чтобы иметь возможность обнаружить рак на ранней стадии, считают авторы работы.

Ранее ученые выяснили, что лазерная эпиляция может защитить от тяжелого заболевания.