Необъяснимый кожный зуд может быть признаком опасного заболевания

Сильный кожный зуд и изменение цвета кала могут быть признаками рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Daily Mail.

На рак поджелудочной железы приходится 7,2% от всех летальных исходов, связанных с онкологическими заболеваниями. Болезнь зачастую развивается бессимптомно, пока не достигнет более поздних стадий. Ее распространенными симптомами являются пожелтение кожи и белков глаз, а также необоснованная потеря веса и боли в животе.

Тем не менее иногда о раке поджелудочной железы может свидетельствовать зуд кожных покровов. Неприятные ощущения могут быть как локальными, так и затрагивающими все тело.

Также насторожить должно изменение цвета и консистенции стула — при раке поджелудочной он приобретает светлый оттенок. Если опухоль блокирует проток поджелудочной железы, недостаток питательных веществ может привести к плохому всасыванию и диарее, поскольку непереваренная пища слишком быстро проходит через пищеварительный тракт.

Ранее был обнаружен новый способ прогнозирования рецидива рака легких.