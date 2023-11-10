Обнаружено, что противозачаточные таблетки нарушают регуляцию эмоций

Ученые из Университет Квебека в Монреале обнаружили, что противозачаточные таблетки могут повреждать участки мозга, регулирующие чувство страха. Результаты исследования опубликованы в Frontiers.

Оральные контрацептивы — это препараты, которые содержат гормоны женского полового цикла, эстроген и прогестин. Они уменьшают вероятность овуляции или предотвращают ее полностью, что делает беременность невозможной. Согласно исследованию канадских ученых, такой способ контрацепции может подавлять чувство страха у женщин вследствие истончения префронтальной коры мозга.

Ученые проанализировали как краткосрочные, так и долгосрочные последствия применения оральных контрацептивов. В исследовании приняли участие молодые женщины в возрасте 23-35 лет, которые когда-либо принимали такие препараты или вовсе не пользовались ими. Также в работу были включены данные 41 мужчины. Ученые измерили уровни эндогенных половых гормонов в слюне испытуемых, а также оценили объем серого вещества и толщину префронтальной коры мозга с помощью магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что у женщин, принимавших оральные контрацептивы, поверхностный объем серого вещества передней поясной извилины головного мозга был увеличен по сравнению с мужчинами и участницами, использовавшими другие способы контрацепции. Кроме того, у испытуемых, которые регулярно использовали такие препараты, префронтальная кора головного мозга (участвующая в регуляции чувства страха) была истончена. У женщин, отказавшихся от приема оральных контрацептивов, истончение этой части коры было менее выражено. Это доказывает, что изменения в головном мозге после отмены таких контрацептивов обратимы.

Ученые подчеркнули, что для более тщательного изучения этих препаратов необходимы дальнейшие исследования.

Ранее стало известно, как противозачаточные влияют на здоровье сердца.