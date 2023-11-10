Названы неожиданные факторы риска аллергии у взрослых и детей

Чрезмерное или недостаточное потребление продуктов в раннем возрасте повышает риск аллергии на них, равно как и прием антибиотиков. Исследование представлено на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

Причины развития пищевой аллергии неизвестны, хотя существуют различные гипотезы. В новом исследовании ученые провели опрос и собрали данные 38 408 детей и 40 443 взрослых с подтвержденной аллергией. Почти 20% взрослых с аллергией сообщили, что ее появление вызывает употребление слишком большого количества того или иного продукта. 12% взрослых сообщили о том, что аллергия развилась после приема антибиотиков, а 10% — о том, что они избегали определенных продуктов до появления аллергии на них. Примерно 25% родителей детей в возрасте до 17 лет сообщили, что развитие пищевой аллергии у их ребенка совпало с вирусной инфекцией.

Известно, что употребление с младенчества в пищу определенных аллергенов, например, арахиса, может предотвратить аллергию на него в более позднем возрасте, отметили ученые. Поэтому следует не избегать распространенных аллергенов, а вводить их в рацион ребенка при помощи врача.

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