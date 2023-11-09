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Полоскание горла солевым раствором помогает избежать тяжелой ОРВИ

ACAAI: полоскание горла соленой водой снижает риск госпитализации с COVID в 3 раза

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Полоскание горла соленой водой может помочь предотвратить госпитализацию из-за COVID-19. Исследование представлено на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

В исследовании приняли участие 58 человек в возрасте от 18 до 65 лет с положительным ПЦР-тестом на инфекцию SARS-CoV-2 в период с 2020 по 2022 год. Они полоскали горло и промывали нос солевым раствором с низким и высоким содержанием соли: 2,13 или шести граммов соли, растворенных в 240 мл теплой воды соответственно. Полоскание горла и промывание носа проводили четыре раза в день в течение 14 дней.

Еще 9398 человек с положительным тестом на SARS-CoV-2 служили группой сравнения. В ней частота госпитализаций из-за коронавируса составила 58,8%. Гораздо реже в больницу попадали пациенты, полоскавшие горло: 18,5% пациентов из группы с низким содержанием соли и 21,4% — из группы с высоким содержанием.

Ни у кого из участников не было гипертонии. Безопасность использования солевых растворов у людей с повышенным кровяным давлением нужно оценить в дополнительных исследованиях.

Ранее четырехлетняя девочка пережила инсульт из-за повышенного уровня особой аминокислоты.

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