Стало известно, при каком заболевании орехи могут продлить жизнь

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий (WNLO) выяснили, что употребление орехов снижает риск летального исхода при диабете 2-го типа. Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition.

Авторы работы проанализировали данные участников Национального исследования здоровья и питания (1999–2014 гг). За время наблюдения за 35 632 пациентами было зарегистрировано 1174 летальных исхода. Употребление больше количества орехов было связано со снижением риска летального исхода от всех причин среди людей с диабетом 2 типа. При этом чем больше орехов съедал человек, тем ниже был риск. Ученые также сделали поправку на образ жизни, диету, продолжительность диабета и уровень гликированного гемоглобина.

Замена одной порцией орехов порции красного и обработанного мяса, очищенных зерен, яиц или молочных продуктов была связана со снижением риска летального исхода от всех причин на 18–22%. Эффект орехов может быть связан с уменьшением воспаления в организме. Его оценивали с помощью уровня С-реактивного белка в крови. Воспаление характерно для людей с диабетом 2 типа и является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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