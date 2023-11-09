Диетолог рассказала о пользе черного риса

Употребление черного риса может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, снизить риск рака, но некоторым людям следует быть осторожными с этим продуктом из-за возможного расстройства кишечника. Об этом диетолог Изабель Васкес из Университета Ла Саль рассказала на сайте журнала Health.

Черный рис, также известный как фиолетовый, представляет собой цельнозерновую крупу, которая на протяжении веков употреблялась в Китае, Корее и Японии. В древнем Китае он был предназначен исключительно для императоров и богатых людей, поэтому также его называют «запретным рисом».

По текстуре черный рис похож на коричневый — другой вид цельного зерна. Его темный цвет обусловлен антоцианами. Эти вещества — мощные антиоксиданты, который защищают клетки от повреждения молекулами радикалов, то есть снижают окислительный стресс — фактор риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Одно исследование показало, что регулярное употребление антоцианов связано со снижением риска сердечного приступа у пациентов старше 65 лет с нормальным кровяным давлением.

Крупные испытания показали, что употребление большего количества цельных зерен связано с пониженным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. Это может быть связано с тем, что цельнозерновые продукты (включая черный рис) содержат много клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови. Клетчатка также помогает предотвращать запоры и поддерживает здоровье кишечных микробов, которые выделяют вещества, влияющие на здоровье человека.

Однако у людей желудочно-кишечными заболеваниями, например, синдромом раздраженного кишечника, черный рис может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, особенно если его сочетают с другими продуктами, богатыми клетчаткой: она может привести к чрезмерно активной моторике ЖКТ.

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