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Руководители могут снизить сердечно-сосудистый риск сотрудников, доказали ученые

AJPH: гибкая рабочая среда снижает сердечно-сосудистый риск у сотрудников

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Больший контроль над рабочим временем и задачами связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Гарвардского университета. Исследование опубликовано в American Journal of Public Health (AJPH).

В рамках эксперимента ученые разработали программу, направленную на улучшение баланса между работой и личной жизнью: руководителей обучили стратегиям оказания поддержки личной и семейной жизни сотрудников. Всего в исследовании поучаствовали 1528 работников.

Более гибкая рабочая среда не оказала существенного влияния на общий сердечно-сосудистый риск сотрудников. Однако она эффективно снизила этот показатель у работников с изначально более высоким риском, а также у тех, кто был старше 45 лет или имел низкую зарплату. Сердечно-сосудистый риск участников оценивали по уровню систолического артериального давления, индексу массы тела, гликированному гемоглобину и уровню холестерина.

Ученые считают, что снижение рисков для здоровья уязвимых сотрудников было связано с уменьшением уровня стресса. Это одно из первых исследований, оценивших, могут ли изменения в рабочей среде повлиять на сердечно-сосудистый риск.

«Теперь мы знаем, что такие изменения могут улучшить здоровье сотрудников и их следует внедрять более широко. Наши результаты могут иметь особенно важное значение для работников с низкой и средней заработной платой, которые традиционно имеют меньше контроля над своим графиком и задачами, а также подвержены большему неравенству в отношении здоровья», — заключили авторы.

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