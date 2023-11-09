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Обнаружен новый способ прогнозирования рецидива рака легких

Nature: спрогнозировать рецидив рака легких можно по анализу здоровых тканей

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Ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете в составе научного коллектива выяснили, что спрогнозировать рецидив рака легких можно по анализу здоровых тканей вблизи удаленной опухоли. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Исследование американских ученых сосредоточено на прогнозировании рецидива аденокарциномы легкого, заболевания, при котором опухоли формируются в альвеолярных эпителиальных клетках. В США на аденокарциному легкого приходится около трети всех случаев возникновения рака легких. Большинство пациентов могут вернуться к нормальной жизни после хирургического удаления опухолей на ранних стадиях прогрессирования заболевания. Однако примерно в 30% случаев болезнь рецидивирует.

В ходе исследования ученые провели секвенирование РНК почти 300 образцов опухолевых и здоровых тканей у пациентов с аденокарциномой легкого. Это общее название методов, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Полученная совокупность данных — транскриптом, содержит информацию об уровне активности всех генов в клетке. Отслеживание активности определенных генов помогает выявлять патологические процессы, сопровождающие рост раковых опухолей.

Оказалось, что секвенирование РНК тканей, расположенных вблизи ранее удаленной опухоли, позволяет спрогнозировать рецидив рака легких с точностью 83%. Ученые надеются, что благодаря новой методике диагностика начинающих заново разрастаться опухолей станет эффективнее. Исследовательская группа планирует протестировать этот способ для проспективной оценки риска рецидива у пациентов, прошедших терапию при раке легких на ранней стадии.

Ранее ученые перечислили признаки рака полости рта.

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