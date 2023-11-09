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Названа неочевидная причина расстройств сна

PNAS: нарушения сна могут быть обусловлены генетически

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Ученые из университета Осаки, Токийского университета и Технологического университета Квинсленда обнаружили, что мутации в гене Period2 (Per2) могут влиять на качество сна и циркадные ритмы. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Научный коллектив провел исследование с участием лабораторных мышей. Ученые пытались выяснить, существуют ли генетические особенности, способные влиять на биологические ритмы. Оказалось, что мутации в Period2 (Per2), связанные с одноименным белком, способны привести к сокращению общей продолжительности сна у мышей. Этот белок известен своей важной ролью в регуляции циркадных ритмов.

Решающую роль в контроле уровней белков, синтезируемых из мРНК (это молекула РНК, которая содержит информацию об аминокислотной последовательности, нужной для синтеза определенного белка) играет восходящая открытая рамка считывания uORF. Это последовательность нуклеотидов в составе ДНК или РНК, потенциально способная кодировать белки. Около 75% генов, связанных с регуляцией циркадных ритмов, имеют uORF.

Мутации uORF в гене Period2 оказались способны вызывать сбои в работе биологических часов мышей и провоцировать бессонницу. Ученые предполагают, что аналогичные механизмы могут влиять на циркадные ритмы людей.

Ранее был назван эффективный способ улучшить качество сна.

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