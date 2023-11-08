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Биофизик рассказала о новых имплантах для восстановления костной ткани

В СПбПУ разрабатывают растворимые в организме костные черепные импланты

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В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) работают над созданием имплантатов для восстановления костной ткани, в том числе для краниопластики (процедура по восстановлению костей черепа). Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Нурджемал Тагандурдыева.

«У взрослых обычно дефект замещают нерезорбируемыми материалами, например, титаном или полимерами. Но применение таких материалов в детской пластике невозможно, так как организм ребенка растет, а перечисленные материалы не рассасываются. Поэтому нужны материалы резорбируемые, которые будут рассасываться по мере роста костной ткани. Созданием таких композиционных материалов я сейчас и занимаюсь», – рассказала специалист.

По словам Тагандурдыевой, такие импланты должны быть прочными, но при этом резорбируемыми. Таких свойств можно добиться за счет получения композитов, то есть путем совмещения двух компонентов — наполнителя в виде хитозановой ткани и матрицы на основе полилактида или поликапролактона.

«Прочность подобных композитов соизмерима с прочностью костной ткани. Костная ткань продолжает нести нагрузку и восстанавливаться, а наш материал со временем рассасывается и замещается нативной костной тканью», – объяснила биофизик.

Сейчас ученые проводят испытания на мелких лабораторных животных.
Подробнее о различных методах восстановления нервов и о том, можно ли пришить голову к телу человека, – в интервью Тагандурдыевой «Газете.Ru».

Ранее биофизик рассказала о том, можно ли пересадить голову человека на другое тело.

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