Названа неожиданная причина хриплости голоса

Хриплый голос, кашель, боль и жжение в горле могут быть признаками ларингофарингеального рефлюкса (ЛФР), заболевания, характеризующегося попаданием желудочного содержимого в гортань и глотку. Об этом сообщает Daily Mail.

ЛФР — это разновидность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При ГЭРБ содержимое желудка перемещается в нижнюю часть пищевода, ближе к грудной клетке. Это может вызывать обжигающую боль в груди, трудности при глотании. При ЛФР желудочное содержимое забрасывается еще выше, поражая голосовые связки и горло. Вследствие этого возникает охриплость, кашель, боль в горле, появляется свистящее дыхание и неприятный привкус во рту.

Ларингофарингеальный рефлюкс трудно диагностировать, поскольку его симптомы могут быть характерны и для других заболеваний, таких как астма. При отсутствии лечения ЛФР может привести к хроническому раздражению слизистой оболочки горла и увеличить ее восприимчивость к различным инфекциям.

Отмечается, что для лечения ЛФР врачи обычно назначают препараты-блокаторы кислоты или ингибиторы протонной помпы. Они подавляют выработку соляной кислоты слизистой оболочкой желудка. Тем не менее помочь улучшить самочувствие при ЛФР способно и правильное питание — рекомендуется отказаться от продуктов, которые расслабляют сфинктеры пищевода. Это мышечные кольца, которые препятствуют попаданию содержимого желудка в пищевод. Такие напитки, как алкоголь и кофе, могут нарушать моторную (двигательную) функцию сфинктеров, поэтому их стоит исключить из рациона.

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