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Российская вакцина от COVID-19 и гриппа готова к испытанию эффективности

Профессор Лиознов: вакцина от COVID-19 и гриппа готова к третьей фазе испытаний

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В России завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа, специалисты готовят отчет о ее итогах, заявил «Газете.Ru» директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Это векторная вакцина, в настоящее время закончены клинические испытания второй фазы. Сейчас идет анализ этих результатов и подготовка отчета для того, чтобы мы могли дальше уже представить его в регуляторные органы», — отметил он.

По словам профессора, цель первой и второй фазы — это оценка безопасности и иммуногенности (способность вызывать иммунный ответ).

«Уже понятно, что вакцина безопасна и иммуногенна. Вопрос ее эффективности — это результат следующей, третьей фазы исследования, в которую должно быть включено большое количество добровольцев», — добавил Лиознов.

Он уточнил, что вирус гриппа в вакцине будут ежегодно менять, чтобы пациенты могли одновременно получать защиту как от COVID-19, так и от гриппа. Специалист заключил, что при разработке вакцины используется N-белок коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию организма.

Подробнее о том, какими вакцинами от гриппа лучше прививаться, с какими еще респираторными вирусами ведется борьба в России, а также о разработке новых вакцин — в интервью Лиознова «Газете.Ru».

Ранее в России создали назальную вакцину от опасного респираторно-синцитиального вируса.

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