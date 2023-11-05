Перечислены привычки, ускоряющие старение мозга

Американские неврологи из Калифорнийского центра Голдрича по расстройствам памяти назвали шесть факторов, которые ускоряют старение мозга. Об этом они сообщили новостному порталу HuffPost.

В число таких факторов входят одиночество, работа в ночную смену, нарушения сна, скачки давления, снижение физической активности, а также отсутствие обучения чему-то новому.

«Пластичность — это способность нашего разума и мозга адаптироваться к изменениям. Именно поэтому люди с высоким уровнем образования имеют более низкий риск развития деменции», — рассказывают неврологи.

По словам специалистов, эти факторы ведут к тому, что нейронные пути в мозге не используются. Вследствие этого они начинают терять свою функцию, что ускоряет снижение когнитивных способностей. Кроме того, эти шесть факторов приводят не только к ускоренному старению мозга, но и к депрессии.

Неврологи также подчеркнули важность качественного сна для восстановления нервной системы. Если сон нарушен, то это ведет к перегрузке мозга, что также негативно сказывается на когнитивных функциях.

Ранее ученые установили, что владение двумя языками защищает от ухудшения когнитивных функций.