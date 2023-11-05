Перечислены виды красного мяса, понижающие холестерин

Диетологи из Йельской медицинской школы сообщили, что некоторые виды красного мяса не повышают холестерин вопреки распространенному мифу, и даже могут его понижать. Результаты исследования, на которые ссылаются специалисты, были опубликованы в журнале MeatScience.

Так, в нежирном говяжьем фарше, стейке из говяжьей вырезки, свиной вырезке, бараньих отбивных и телятине содержится малое количество насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина. Именно поэтому их можно включить в диету с низким содержанием холестерина.

Кроме того, в мясе много белка, который способствует уменьшению «плохого» холестерина. Также в нем большое количество магния, железа и других полезных микроэлементов для организма.

Ранее ученые утверждали обратное: употребление даже 50 г красного мяса в день, указывали они, повышает риск преждевременной смерти. Именно из-за таких разных результатов специалисты настаивают на проведении большего количества исследований, чтобы получить больше данных о влиянии красного мяса на организм.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает сохранить здоровье сердечной системы.