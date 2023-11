Назван продукт, который помогает сохранить здоровье сердечной системы

Ученые из Пекинского медицинского университета установили, что корица помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Результаты были представлены в журнале The Journal of Traditional and Complementary Medicine (JTCM).

В работе приняли участие 137 участников. Их разделили на две группы: первая в течение двух месяцев получала экстракт корицы, а вторая – плацебо. В течение эксперимента ученые измеряли уровень сахара в крови, давление, холестерин, а также уровень воспаления в организме.

Результаты показали, что примерно 1/2 чайной ложки корицы в день может немного улучшить уровень сахара в крови, резистентность к инсулину, кровяное давление, уровень холестерина и снизить воспаление по сравнению с плацебо. Кроме того, прошлые работы показали, что корица помогает улучшить состояние здоровья людей с диабетом II типа и ожирением.

По словам авторов, корица содержит биоактивные ингредиенты, в том числе антиоксиданты, за счет которых и достигается эффект. Однако ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования с большей выборкой участников, чтобы подтвердить полученный эффект.

