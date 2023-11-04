Ученые допустили взлет человеческой смертности из-за передаваемых животными болезней

Эксперты американской биотехнологической компании Ginkgo Bioworks предупредили, что к 2050 году глобальная смертность от зоонозных (передаваемых от животных людям) болезней может вырасти в 12 раз по сравнению с текущими показателями. Исследование опубликовано в научном журнале BJM Global Health.

В анализе команды были рассмотрены исторические тенденции для четырех конкретных вирусных патогенов. Речь идет о так называемых филовирусах, к которым относятся возбудители лихорадки Эбола и лихорадки Марбург, вирус Нипах, вирус Мачупо, а также предшественник возбудителя COVID-19, коронавирус SARS 1.

Изученная база данных охватывала 3150 вспышек болезней, случившихся в 24 странах с 1963 по 2019 год. В результате этих событий погибло 17 232 человека, из которых 15 771 скончались из-за заражения филовирусами.

Исследователи заявили, что в указанный период масштабы эпидемий росли почти на 5% каждый год, а смертность выросла на 9%.

«Если эти ежегодные темпы роста сохранятся, мы ожидаем, что проанализированные патогены вызовут в четыре раза больше побочных эффектов и в 12 раз больше смертей в 2050 году по сравнению с 2020 годом», — отметили ученые.

Эксперты также предупредили, что вызванные зоонозами эпидемии могут участиться в ближайшем будущем из-за изменений климата и вырубки лесов.

Ранее ученые рассказали, чем человек может заразиться от домашних птиц и аквариумных рыбок.