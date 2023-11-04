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Названа причина разбитости и усталости после ночного сна

ScienceDirect: усталость после ночного сна связана с расстройствами психики

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Ученые из Керманшахского университета медицинских наук в Иране рассказали, что разбитость и усталость после ночного сна может быть признаком тревожного и депрессивного расстройств. Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect.

Некоторые люди после долгого ночного сна ощущают утомление, снижение концентрации внимания и апатию, несмотря на то, что тело и мозг человека находились в состоянии покоя. Такое явление называется парадоксальной бессонницей. При достаточном количестве отдыха человек чувствует себя так, будто не спал всю ночь. Люди, страдающие парадоксальной бессонницей, могут запомнить детали окружающей обстановки ночью с точностью человека, который бодрствовал. Кроме того, человек с такой паталогией способен вспомнить, о чем думал во «сне».

Точная причина возникновения парадоксальной бессонницы пока не установлена. Иранские ученые предполагают, что неблагоприятная обстановка для сна (яркий свет, шумы) и употребление кофеина могут спровоцировать это состояние. Кроме того, парадоксальная бессонница может возникать вследствие заболеваний психики — тревожного и депрессивного расстройств. Эти заболевания могут сопровождаться чрезмерной активацией нервной системы. Тревога и депрессия могут провоцировать чрезмерную выработку гормона стресса — кортизола. Помимо этого, у пациентов в такими расстройствами могут появляться навязчивые мысли. Такие изменения в совокупности могут привести к нарушениям циркадных ритмов человека.

Ученые рекомендуют создать комфортную атмосферу для сна — выключить свет, устранить источники постороннего шума, отказаться от употребления алкоголя и кофе. Также исследователи подчеркнули важность когнитивно-поведенческой психотерапии. Она базируется на преодолении когнитивных искажений (например, мыслей, убеждений и установок) и улучшении эмоциональной саморегуляции. При появлени симптомов парадоксальной бессонницы рекомендуется проконсультироваться с врачом общей практики, и, если необходимо, с психотерапевтом.

Ранее ученые выяснили, что бессонная ночь может быстро смягчить депрессию.

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