Новый препарат снижает риск повреждения почек и сердца на 23-38%

Ученые из Университета Торонто (UofT) выяснили, что кардиологический препарат сотаглифлозин защищает почки и сердце у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью почек (ХБП), ранее известной как хроническая почечная недостаточность. Исследование представлено на ASN Kidney Week 2023, крупнейшем мировом собрании нефрологов.

Авторы исследования использовали данные третьей фазы клинического испытания SCORED, в котором приняли участие 10 584 пациента с диабетом 2 типа, хронической болезнью почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они получали сотаглифлозин или плацебо. Период наблюдения составил в среднем 16 месяцев. Сотаглифлозин снижал риск повреждения почек или необходимости пересадки почки на 38%. Также он уменьшал риск летального исхода, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 23%.

Новые данные согласуются с предыдущими исследованиями аналогичных препаратов — ингибиторов SGLT. Сотаглифлозин — препарат, одобренный в США под названием «INPEFA» для снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с сердечной недостаточностью или хронической болезнью почек. Также он способствует снижению уровня сахара в крови, поэтому особенно полезен при диабете 2 типа.

Ранее был найден способ замедлить ухудшение работы почек при диабете.