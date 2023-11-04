Стало известно, как плотность молочных желез влияет на риск рака

Женщины, у которых был ошибочно диагностирован рак груди, с большей вероятностью заболеют раком молочной железы в течение последующих 20 лет. Особенно высокий риск наблюдался у женщин с низкой плотностью груди. Об этом сообщают ученые из Каролинского института (KI) в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Oncology.

Ученые использовали данные 45 тысяч женщин с ложноположительным результатом маммографии и 452 тысяч женщин того же возраста, которые обследовались на рак груди в Стокгольме. Они выяснили, что у женщин, которым ошибочно диагностировали рак молочной железы при скрининге, риск реального выявления рака груди был на 60% выше в течение последующих 20 лет.

Риск был выше в течение четырех-шести лет после ложноположительного результата. Кроме того, шансы на диагностирование рака были наибольшими для женщин от 60 до 75 лет и для женщин с низкой плотностью груди.

Скрининг рака молочного железы позволяет обнаружить опухоль на ранней стадии, когда шансы на излечение высоки. Примерно 3% женщин получают ложноположительный результат при скрининге рака молочной железы с помощью маммографии. Учитывая, что риск рака груди повышен у получивших ложноположительный диагноз, регулярный скрининг может быть особенно важен для них. Однако последующие обследования, часто инвазивные (например, биопсия), и ожидание окончательного диагноза могут вызвать тревогу и заставить женщин избегать скрининга.

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