проект

Стало известно, как плотность молочных желез влияет на риск рака

KI: ложноположительный тест на рак груди увеличивает реальный риск на 60%

close
100%
Global Look Press

Женщины, у которых был ошибочно диагностирован рак груди, с большей вероятностью заболеют раком молочной железы в течение последующих 20 лет. Особенно высокий риск наблюдался у женщин с низкой плотностью груди. Об этом сообщают ученые из Каролинского института (KI) в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Oncology.

Ученые использовали данные 45 тысяч женщин с ложноположительным результатом маммографии и 452 тысяч женщин того же возраста, которые обследовались на рак груди в Стокгольме. Они выяснили, что у женщин, которым ошибочно диагностировали рак молочной железы при скрининге, риск реального выявления рака груди был на 60% выше в течение последующих 20 лет.

Риск был выше в течение четырех-шести лет после ложноположительного результата. Кроме того, шансы на диагностирование рака были наибольшими для женщин от 60 до 75 лет и для женщин с низкой плотностью груди.

Скрининг рака молочного железы позволяет обнаружить опухоль на ранней стадии, когда шансы на излечение высоки. Примерно 3% женщин получают ложноположительный результат при скрининге рака молочной железы с помощью маммографии. Учитывая, что риск рака груди повышен у получивших ложноположительный диагноз, регулярный скрининг может быть особенно важен для них. Однако последующие обследования, часто инвазивные (например, биопсия), и ожидание окончательного диагноза могут вызвать тревогу и заставить женщин избегать скрининга.

Ранее ученые выяснили, какие препараты могут снижать риск ревматоидного артрита у женщин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий