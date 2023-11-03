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Названы препараты, влияющие на риск ревматоидного артрита у женщин

UU: противозачаточные таблетки могут снижать риск ревматоидного артрита

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Ученые из Уппсальского университета (UU) выяснили, что распространенность ревматоидного артрита на 19% ниже среди женщин, которые принимают противозачаточные таблетки. Исследование опубликовано в журнале Rheumatology.

Используя данные более чем 200 тысяч женщин из базы данных Британского биобанка, ученые показали, что у женщин, которые принимали противозачаточные таблетки, риск развития ревматоидного артрита (РА) был на 19% ниже. Но прием гормонов для смягчения симптомов менопаузы имел обратный эффект: риск развития РА был на 16 % выше по сравнению с женщинами, которые не получали гормональную терапию. Противозачаточные таблетки и препараты для гормональной терапии во время менопаузы содержат разные типы гормонов, — возможно, именно этим объясняется их противоположное действие.

Ревматоидный артрит — воспалительное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани организма. Он поражает суставы, чаще всего руки, запястья и колени, а также легкие, сердце и глаза. Женщины в три раза чаще страдают ревматоидным артритом, чем мужчины. Некоторые исследования показывают, что более низкие уровни гормонов во время менопаузы увеличивают количество воспалительных белков, которые способствуют РА. Однако крупное исследование 2020 года не выявило связи между этим заболеванием и менопаузой.

«Наши исследования показывают, что прием противозачаточных таблеток защищает от ревматоидного артрита. Мы видели, что среди женщин, принимавших противозачаточные таблетки, риск развития ревматоидного артрита был на 19% ниже, чем среди тех, кто никогда не принимал этот тип препаратов», — отметила ведущий автор Фатеме Хадизаде.

Ранее ученые нашли способ уменьшить повреждение органов при гипертонии.

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