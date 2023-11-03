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Найден способ решить проблему нехватки донорских глаз

Soton: большинство пациентов хосписов не знают о возможности донорства глаз

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Ученые из Университета Саутгемптона (Soton) выяснили, что лишь небольшая часть пациентов в хосписах знает о возможности донорства глаз. Информирование их об этом могло бы значительно смягчить проблему нехватки тканей глаза для пересадки. Исследование опубликовано в журнале Health and Social Care Delivery Research Journal.

Авторы работы опросили более 100 медицинских работников и более 60 пациентов, получающих паллиативную помощь, и лиц, осуществляющих уход за ними. Многие не знали, что донорство глаз является вариантом для них самих или их родственников. У большинства пациентов сложилось положительное мнение о такой возможности. Это говорит о том, что в учреждениях хосписной и паллиативной помощи может быть много потенциальных доноров, которые готовы пожертвовать свои глаза. Также исследователи изучили 1199 летальных исходов в трех хосписных службах и трех службах паллиативной помощи. Хотя 46% пациентов имели право стать донорами глаз, менее 4% рассматривали такую возможность или сделали это.

В Великобритании, где проводилось исследование, без зрения живут более двух миллионов человек. Некоторые состояния, включая кератоконус и дистрофию роговицы Фукса, можно вылечить, удалив всю или часть поврежденной роговицы и заменив ее здоровой донорской тканью (трансплантация роговицы). Еженедельно в стране для исследований или лечения пациентов требуется около 350 глаз, но в среднем в больницы поступает лишь 88 глаз от доноров. По прогнозам, к 2050 году число людей с потерей зрения удвоится, что еще больше увеличит спрос на ткани глаза. Один донор может помочь восстановить или улучшить зрение до 10 человек.

Ранее ученые нашли способ уменьшить страх старения.

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