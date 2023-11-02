Врач рассказал, почему возникает аллергия на металлы

Аллерголог Сантош Кумар из детской больницы Ричмонда при Университете Содружества Вирджинии рассказал, что аллергия на некоторые металлы связана с иммунным ответом организма на ионы, которые связываются с особыми белками, присутствующими в коже. Об этом сообщает LiveScience.

Врач отметил, что аллергия на металлы может возникать потому, что в составе атомов некоторых из них не хватает электронов. При соприкосновении с кожей особые заряженные частицы, ионы, связываются со специфическими белками в коже. Эти металлобелковые комплексы воспринимаются организмом как чужеродные, вследствие чего возникает иммунный ответ. Аллергия как форма иммунного ответа сопровождается покраснением, раздражением и зудом кожи.

Чаще всего аллергическая реакция возникает на никель, кобальт и хром, а реже всего — на золото и серебро. Кумар отметил, что на наличие и тяжесть аллергии влияют генетические факторы, связанные с функционированием иммунной системы и барьерными свойствами кожи.

Отмечается, что у людей с аллергией на металлы также могут быть реакции на определенные хирургические имплантаты. Кардиостимуляторы, внутриматочные спирали, протезы зубов и суставов изготавливаются с использованием металлических композитов. Неподходящие имплантаты могут вызывать локализованную боль, отек и зуд вблизи места имплантации. Кроме того, аллергическая реакция может поспособствовать поломке устройства.

Ранее врач рассказала, при каких заболеваниях опасно есть яблоки.