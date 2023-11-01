Многие антибиотики против детских инфекций перестали работать, выяснили ученые

Ученые из Сиднейского университета (USYD) выяснили, что многие антибиотики, долгое время используемые для лечения распространенных детских инфекций, больше не эффективны из-за распространения устойчивых бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health – Southeast Asia.

Исследователи проанализировали 86 исследований, в которых имелись данные о чувствительности к антибиотикам более 6600 видов бактерий из 11 стран. Они обнаружили, что многие антибиотики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эффективны менее чем в 50% случаев при лечении детских инфекций: пневмонии, сепсиса (инфекции кровотока) и менингита (воспаления оболочки мозга). Так, антибиотик цефтриаксон будет эффективен только в трети случаев сепсиса или менингита у новорожденных, а гентамицин — менее чем в половине случаев.

ВОЗ считает устойчивость к противомикробным препаратам одной из 10 главных глобальных угроз общественному здравоохранению. Последнее глобальное руководство ВОЗ по антибиотикам было опубликовано в 2013 году. Авторы нового исследования считают, что рекомендации нужно обновить с учетом новой информации, а также необходимо приложить больше усилий для разработки новых антибиотиков.

Сильнее всего страдают страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, например, Индонезия и Филиппины, где регистрируют тысячи летальных исходов среди детей, связанных с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. Ежегодно во всем мире около трех миллионов новорожденных заболевают сепсисом, из них 570 тысяч не выживают.

«Мы не застрахованы от этой проблемы — бремя устойчивости к противомикробным препаратам уже у нас на пороге. Устойчивость к антибиотикам растет быстрее, чем мы думали. Нам срочно нужны новые решения, чтобы остановить инвазивные инфекции с множественной лекарственной устойчивостью и тысячи предотвратимых летальных исходов среди детей», — заключила ведущий автор доктор Фиби Уильямс из Сиднейского университета в пресс-релизе.

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