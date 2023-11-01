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Российские ученые нашли способ усовершенствовать диагностику заболеваний крови

РНФ: новое вещество из двух красителей поможет лучше выявлять заболевания крови

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Ученые Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН (Иваново) и Левенского католического университета (Бельгия) разработали на основе красителей различных классов вещество, которое поможет усовершенствовать диагностику заболеваний крови. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

В состав вещества входят два красителя различных классов — BODIPY и порфирин. Порфирин — это химическое вещество, которое входит в состав гемоглобина, белка, переносящего кислород к тканям организма. Действуя совместно с BODIPY — флуоресцентным (светящимся) красителем, который используется в качестве светящейся метки при диагностике различных заболеваний, новое соединение способно вырабатывать «активный» кислород для уничтожения патологических клеток в организме.

Ученые объединили молекулы порфирина и BODIPY в одну систему — это позволило повысить способность порфирина вырабатывать «активный» кислород и усилило детекторные свойства BODIPY. Это значит, что вещество может одновременно выполнять терапевтическую функцию и служить маркером патогенеза (сигнализировать о возникновении и развитии различных заболеваний). Соединение отслеживает незначительные изменения вязкости или кислотности клеточной жидкости, связанные как с самим заболеванием, так результатом терапии.

Исследователи отметили, на основе нового вещества можно создать «умные» молекулярные устройства для отслеживания физиологических и патологических процессов в крови, а также оценки эффективности лечения заболеваний в целом.

Ранее в России импортозаместили установку для ультразвуковой нарезки тортов.

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