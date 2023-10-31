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Названа неожиданная причина преждевременного старения

SRS: преждевременное старение связано с нарушениями дыхания во сне

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Shutterstock

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что апноэ — связанное с храпом кратковременное нарушение дыхания во сне, может быть причиной преждевременного старения. Результаты исследования опубликованы в Sleep Research Society (SRS).

В исследовании приняли участие 46 мужчин в возрасте 50-60 лет с умеренной и тяжелой формой апноэ. Это нарушение сна, сопровождающееся эпизодами остановки носоротового дыхания продолжительностью не менее десяти секунд. Проанализировав информацию о состоянии здоровья испытуемых, ученые выяснили, что у пациентов с апноэ быстрее укорачиваются теломеры, что является признаком клеточного старения.

Теломеры занимают концевые участки хромосом. Они предотвращают слипание этих участков и самих хромосом между собой, а также определяют, сколько раз могут делиться клетки в организме человека. С каждым делением теломеры укорачиваются. Клетки с критически короткими теломерами перестают функционировать в здоровом режиме и устранять повреждения.

Чтобы проверить, действительно ли апноэ связано с укорочением теломер, исследователи разделили участников на две группы. Испытуемые из первой группы прошли CPAP-терапию (Continuous Positive Airway Pressure) — метод коррекции остановок дыхания во сне, заключающийся в создании постоянного положительного давления в дыхательных путях. То же оборудование ученые использовали для имитации лечения участников из второй группы.

По окончании исследования оказалось, что CPAP-терапия замедлила скорость укорочения теломер у участников из первой группы. Во второй группе улучшений не наблюдалось.

Ученые отметили, что нарушения сна действительно способны ускорить естественный процесс старения. Исследователи надеются, что их работа повысит осведомленность людей о негативных последствиях апноэ и послужит обоснованием необходимости начать лечение.

Ранее ученые обнаружили связь между качеством сна и деменцией.

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