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Ученые предупредили о вреде заменителей сахара

Daily Mail: заменители сахара повышают риск развития диабета и депрессии

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Shutterstock

Искусственные заменители сахара, которые используются для производства диетических напитков, продуктов питания, средств для гигиены полости рта и лекарств, могут повышать риск развития диабета и депрессии. Об этом сообщает Daily Mail.

Искусственные подсластители во много раз слаще сахара и практически не содержат калорий. Они используются не только для производства диетических напитков и десертов, но и в фармакологической промышленности — заменители сахара входят в состав некоторых лекарств, таких как антидепрессанты и антибиотики.

Исследования показывают, что искусственные подсластители могут увеличить риск развития депрессии. Механизмы, лежащие в основе такого эффекта, пока не изучены. Ученые предполагают, что заменители сахара могут стимулировать в головном мозге активность определенных сигнальных молекул, которые влияют на настроение человека.

Многие люди с диабетом и преддиабетом отказываются от сахара и переходят на заменители, чтобы избежать осложнений этих состояний и улучшить самочувствие. Однако подсластители могут парадоксальным образом увеличить риск развития диабета второго типа, влияя на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Ученые обнаружили, что такое пагубное воздействие оказывают сахарин и сукралоза.

Тем не менее, диетологи отметили, что зависимость от подсластителей не так сильна, как от натурального сахара. Ослабить тягу к искусственным заменителям можно за несколько дней — для этого рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов и овсянки.

Ранее врач предупредила об опасности безалкогольных сладких напитков.

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