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Биохимик объяснила, как улучшить питьевую воду

Биохимик Кулешова посоветовала заменить БАДы минерализованной водой

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Вместо того чтобы пить БАДы и витамины, можно минерализовать воду при помощи фильтров, об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова.

«Дело в том, что, когда вы пьете витамины, у вас усваивается примерно от 10 до 50% полезных веществ. Кроме того, в момент приема таблетки количество веществ в организме резко подскакивает и потом падает. Все это не очень хорошо. Можно сделать так, чтобы фильтр дозировал количество полезных веществ, и вы получали бы их с водой постоянно», – рассказала Кулешова.

По словам специалиста, на российском рынке представлены фильтры, которые умеют дозировать в воду магний, цинк и силикаты. Кроме того, воду можно обогатить солями при необходимости.

«Конечно, в воду нельзя добавить весь состав витаминов, но какие-то микроэлементы — да», – отметила биохимик.

При этом активаторы щелочной воды, структуризаторы, ионизаторы и водородная вода, которые сейчас представлены на рынке, не имеют заявленных свойств и использовать их не стоит.

«Есть ионизаторы, есть так называемые структуризаторы, но это все не доказано научно. Например, у фильтра можно проверить свойства и продемонстрировать их, измерить, сколько воды он фильтрует, как хорошо он это делает, за какой промежуток времени. В случае с ионизаторами и структуризаторами свойства проверить нельзя. Поэтому лучше приобретать те устройства, эффективность которых доказана», – заключила специалист.

Подробнее о том, чем отличаются разные способы очистки воды, какой фильтр работает как антибиотик и что нужно сделать, чтобы улучшить свойства воды из-под крана – в интервью Кулешовой «Газете.Ru».

Ранее биохимик Кулешова назвала три вещества, которые остаются в воде после кипячения.

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