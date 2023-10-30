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Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

MDPI: жирная рыба полезна для сердца и сосудов

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Shutterstock

Ученые из Северо-западного университета в США совместно с коллегами из Павийского университета в Италии обнаружили, что употребление жирной рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

В ходе исследования было проанализировано 78 805 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, описанных в предыдущих работах на тему влияния употребления рыбы на здоровье человека. Оказалось, что повышенное содержание жирной рыбы в рационе снижает риск заболеваний сердца и сосудов на 8%.

Ученые подсчитали, что 50 граммов рыбы в день снижают вероятность развития угрожающих и не угрожающих жизни сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Если увеличить ежедневную порцию рыбы до 150 граммов — риск снизится на 30%. Вероятнее всего, защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Чтобы сформулировать четкие рекомендации относительно количества употребляемой рыбы и способов ее приготовления, нужны дополнительные исследования.

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