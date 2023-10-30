Российские ученые выявили массовые пороки развития у головастиков в Гималаях

Биологи из УрФУ, Института экологии растений и животных УрО РАН и Зоологического института РАН обнаружили массовые заболевания у головастиков жаб (Duttaphrynus) в Гималаях. У них нашли сколиоз, кифоз, укороченный хвост, закругленный, раздвоенный кончик хвоста, дефект глазной камеры и отек брюшной полости. Это вызывает озабоченность среди ученых, так как свидетельствует о серьезном загрязнении окружающей среды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в УрФУ.

«Образцы головастиков мы отобрали в семи местах рек на высотах от 687 до 1349 метров над уровнем моря. Всего исследовали 717 головастиков двух видов жаб. Наиболее распространенной аномалией был сколиоз. Самой редкой — раздвоенный хвост. Но встречались и головастики с несколькими аномалиями одновременно. У одной личинки было целых три порока развития. Насколько нам известно, наши данные являются первой записью возникновения аномалий у амфибий в Гималаях», — рассказал «Газете.Ru» соавтор исследования, заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных ИЭРиЖ УрО РАН, завкафедрой биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Владимир Вершинин.

Деформации встречались у 3,3–13,6 % головастиков, что вызвало озабоченность ученых, поскольку такие показатели — свидетельство массовых отклонений, а не погрешности.

Гималаи считаются относительно незагрязненным и малонаселенным регионом, ученые взяли пробы воды. Анализ показал, что pH, соленость воды и минерализация не могли повлиять на состояние головастиков. Исследователи предположили, что на изменения жаб могла повлиять сельскохозяйственная деятельность человека.

«Мы выделили две локации с наиболее высокой частотой аномальных головастиков — в притоках реки Ямуна: Аглад-Нади (10,9) и Пурола (с двумя участками Пурола-1 и Пурола-2, 13,6 и 10,9 %, соответственно). Река Аглад-Нади используется для выпаса скота, а река Пурола — для сельского хозяйства», — говорит Владимир Вершинин.

Как поясняют исследователи, личинки земноводных, живущие в воде, очень чувствительны к различным химическим загрязнителям, применяемым в сельском хозяйстве. Немало исследований свидетельствует, что агрохимикаты влияют на выживание, развитие и морфогенез головастиков.

Использование сельскохозяйственных пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений и бытовых загрязнений в совокупности приводит к усилению отклонений, повышению их частоты и изменчивости, полагают исследователи.

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