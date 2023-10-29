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Названа причина массового обострения депрессии и бессонницы

В Университете Хельсинки связали климат с обострением бессонницы и депрессии

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Исследователи из Университета Хельсинки совместно с коллегами из других научных организаций Финляндии установили, что депрессия и бессонница становятся более распространенными из-за изменений климата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финских ученых.

По словам исследователей, эти расстройства становятся более распространенными из-за того, что сезоны года сливаются. Особенно это заметно в северных странах, где весь год превращается в «бесконечный ноябрь». По словам авторов работы, основная проблема заключается в нехватке солнечного света.

Ученые еще не завершили исследование, и это предварительные результаты. Итоговые выводу будут представлены в 2024 году. Влияние погодных условий на настроение людей кажется очевидным, однако многие исследования, изучающие эту область, часто показывают противоречивые результаты. Поэтому важно проводить больше научных работ, чтобы установить точную взаимосвязь между состоянием человека и погодой.

Ранее климатологи заявили об «экзистенциальной угрозе» для жизни на Земле.

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