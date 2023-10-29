В России создадут цифрового технолога для фармы

Специалисты центра «Искусственный интеллект в Фарме» Сеченовского университета разрабатывают ИИ, который будет выдавать технологические «рецепты» лекарственных препаратов, заточенные под определенное производство, об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии МГМУ им. Сеченова, профессор Вадим Тарасов.

«Мы будем применять искусственный интеллект не для создания новых молекул, а для ускорения сроков разработки готовых лекарственных форм дженериков и оригинальных препаратов», – объяснил Тарасов.

Сейчас этим занимаются технологи, они собирают информацию о препарате по различным источникам, предлагают варианты технологий создания, а затем создают опытные образцы для проверки. Если попадания в точку нет, процесс повторяется. Если технология производства найдена, то технолог начинает ее масштабировать.

«Мы планируем создать и обучить нейросетевую модель, которая будет помогать разрабатывают эту технологию, а потом ее масштабировать. Это позволит быстрее и качественнее делать готовую лекарственную форму, будь то дженерик, который нужен прямо сейчас для импортозамещения и обеспечения наших пациентов лекарствами, или оригинальный препарат», – рассказал профессор.

По словам специалиста, первые результаты по разработке ИИ будут получены в течение полутора-двух лет, сам проект рассчитан на три года.

Подробнее о работе ученых – в материале «Газеты.Ru».

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