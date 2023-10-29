При диабете 2 типа с осложнениями летальные исходы встречаются на 85% чаще

Ученые из Национального университета Тайваня (NTU) выяснили, что у пациентов с диабетическими осложнениями хуже поддается лечению колоректальный рак (опухоль толстой и прямой кишки). Исследование опубликовано в журнале CANCER.

Авторы проанализировали данные из Тайваньской онкологической базы, собранные с 2007 по 2015 год. В анализ включили информацию о 59 тысячах пациентов с колоректальным раком I–III стадии, которым была проведена операция по удалению опухолей. У 9,5 тысячи развился рецидив рака, не выжила 21 тысяча пациентов.

При неосложненном диабете у пациентов был незначительно более высокий риск летального исхода от всех причин. Но у людей с осложненным диабетом 2 типа вероятность летального исхода от любой причины была на 85% выше, а от рака — на 41%. Осложнения диабета варьируются от нарушения зрения и повреждения нервов до дисфункции почек и болезней сердца. Эти ассоциации были более выражены у женщин и у пациентов с ранним колоректальным раком.

Результаты могут объясняться высокими уровнями инсулина и глюкозы в крови, а также усиленным системным воспалением, характерным для диабета 2 типа. Ученые считают, что скоординированная медицинская помощь с участием нескольких специалистов может помочь предотвратить осложнения диабета, а также повысить шансы на излечение.

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