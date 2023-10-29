проект

При диабете 2 типа с осложнениями летальные исходы встречаются на 85% чаще

NTU: диабет может увеличить риск летального исхода при раке кишки на 85%

close
100%
Freepik.com

Ученые из Национального университета Тайваня (NTU) выяснили, что у пациентов с диабетическими осложнениями хуже поддается лечению колоректальный рак (опухоль толстой и прямой кишки). Исследование опубликовано в журнале CANCER.

Авторы проанализировали данные из Тайваньской онкологической базы, собранные с 2007 по 2015 год. В анализ включили информацию о 59 тысячах пациентов с колоректальным раком I–III стадии, которым была проведена операция по удалению опухолей. У 9,5 тысячи развился рецидив рака, не выжила 21 тысяча пациентов.

При неосложненном диабете у пациентов был незначительно более высокий риск летального исхода от всех причин. Но у людей с осложненным диабетом 2 типа вероятность летального исхода от любой причины была на 85% выше, а от рака — на 41%. Осложнения диабета варьируются от нарушения зрения и повреждения нервов до дисфункции почек и болезней сердца. Эти ассоциации были более выражены у женщин и у пациентов с ранним колоректальным раком.

Результаты могут объясняться высокими уровнями инсулина и глюкозы в крови, а также усиленным системным воспалением, характерным для диабета 2 типа. Ученые считают, что скоординированная медицинская помощь с участием нескольких специалистов может помочь предотвратить осложнения диабета, а также повысить шансы на излечение.

Ранее ученые рассказали, как оценить риск рака желудка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий