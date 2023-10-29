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Найден новый возможный фактор риска депрессии

UPenn: в развитых странах жизнь в городе связана с повышенным риском депрессии

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Ученые из Пенсильванского университета (UPenn) выяснили, что урбанизация связана с более высокой распространенностью депрессии в развитых, но не в развивающихся странах. Исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders.

Авторы обзора проанализировали данные высококачественных исследований о связи распространенности депрессии и уровней урбанизации. Они разделили страны на развивающиеся и развитые на основе категорий отчета ООН за 2022 год.

Ученые выяснили, что в развитых странах (США, Великобритании, Канаде, Швеции, Франции и Японии) проживание в городе было связано с 1,37 раза повышенной вероятностью депрессии. Однако они не обнаружили существенного влияния урбанизации на депрессию в развивающихся странах: Китае, Индии, Южной Корее и Нигерии.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить причины большей распространенности депрессии у городского населения. Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди с депрессией из деревни не могут получить квалифицированную помощь, поэтому просто не попали в официальную статистику. Также возможно, что городская жизнь связана с большим риском депрессии из-за социального неравенства, экономической незащищенности, загрязнения окружающей среды и отсутствием контакта с природой.

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