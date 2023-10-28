Названа пищевая добавка, которая может ускорить излечение от затяжного ковида

Ученые из Университета Альберты выяснили, что более высокий уровень таурина может способствовать излечению от затяжного ковида. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

В ходе исследования врачи наблюдали за 117 пациентами, поступившими в больницу Альберты с острой инфекцией COVID-19. Образцы крови были взяты при поступлении и через шесть месяцев, а медицинские данные собирались в течение 18 месяцев. У 55 пациентов развился затяжной ковид. Это состояние может сопровождаться появлением одышки, мышечной слабости, утомляемости и нарушений мышления и памяти.

С помощью машинного обучения ученые разработали модель для прогноза клинического исхода после выписки. Она выявляла неблагоприятные исходы с точностью 83%. В основном более долгое и тяжелое течение затяжного ковида было связано с более низким уровнем таурина. Пациенты, у которых был высокий уровень таурина и сохранялся высокий уровень таурина в крови, имели гораздо меньше текущих симптомов и чувствовали себя лучше, отметили ученые.

Таурин — это аминокислота, содержащаяся в мясе и рыбе, а также вырабатываемая печенью человека. Он помогает регулировать несколько физиологических функций, включая иммунную систему. Ученые отметили, что не рекомендуют употреблять пищевые добавки с таурином: хотя они относительно безопасны, необходимо получить доказательства их эффективности в клинических испытаниях.

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