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Медики разработали вакцину от кокаиновой зависимости

Daily Mail: новая вакцина блокирует действие кокаина

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Павел Львов/РИА Новости

Ученые из федерального университета Минас-Жерайса в Бразилии разработали препарат для наркозависимых, который препятствует возникновению приятных ощущений после употребления кокаина и его сильнодействующего производного, крэка. Об этом сообщает Daily Mail.

Препарат Calixcoca уже протестировали на мышах. Вакцина запускает иммунный ответ организма, который блокирует воздействие наркотических средств на мозг человека и препятствует появлению эйфории, галлюцинаций, заторможенности (или нервного возбуждения).

Вакцина побуждает иммунную систему вырабатывать антитела, которые прикрепляются к молекулам наркотических веществ в крови. Из-за этого молекулы становятся слишком большими, чтобы проникнуть в мезолимбический путь мозга, известный как система вознаграждения.

Сейчас ученые выясняют, какой должна быть оптимальная дозировка вакцины. Затем препарат можно будет тестировать на людях. Ученые сообщили, что более трех тысяч человек связались с ними, чтобы стать добровольцами для участия в клинических испытаниях.

Ранее ученый объяснил, почему молодежь склонна к зависимостям.

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