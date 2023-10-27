Ученые обнаружили новый механизм защиты от болезни Альцгеймера

Ученые из Кембриджского института молекулярной биологии обнаружили, что обнаружение потенциально опасных веществ по запаху запускает у червей процесс расщепления особых белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера у людей. Результаты исследования опубликованы в Nature Aging.

Ученые провели исследование с участием нематод. У этих червей небольшое количество клеток и генов, многие из которых выполняют те же функции, что и у людей.

Эксперимент показал, что молекулы пахучего вещества, выделяемого патогенными бактериями, заставляют червей избегать источник запаха. Кроме того, присутствие угрозы, обнаруженной с помощью обоняния, запускает в организме нематод реакцию, включающую эффективную переработку потенциальных токсичных белков. Такие белки в организме человека участвуют в образовании амилоидных бляшек в коре головного мозга, что приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Ученые предполагают, что механизмы, запускающие расщепление белка амилоида в ответ на запах потенциально опасных веществ, могут быть присущи и людям. Исследователи добавили, что манипулирование восприятием химических веществ может однажды стать способом лечения нейродегенеративных и возрастных заболеваний.

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