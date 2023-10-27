Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили новый механизм защиты от болезни Альцгеймера

NatureAging: восприятие запаха может быть ключом к пониманию болезни Альцгеймера

close
100%
Shutterstock

Ученые из Кембриджского института молекулярной биологии обнаружили, что обнаружение потенциально опасных веществ по запаху запускает у червей процесс расщепления особых белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера у людей. Результаты исследования опубликованы в Nature Aging.

Ученые провели исследование с участием нематод. У этих червей небольшое количество клеток и генов, многие из которых выполняют те же функции, что и у людей.

Эксперимент показал, что молекулы пахучего вещества, выделяемого патогенными бактериями, заставляют червей избегать источник запаха. Кроме того, присутствие угрозы, обнаруженной с помощью обоняния, запускает в организме нематод реакцию, включающую эффективную переработку потенциальных токсичных белков. Такие белки в организме человека участвуют в образовании амилоидных бляшек в коре головного мозга, что приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Ученые предполагают, что механизмы, запускающие расщепление белка амилоида в ответ на запах потенциально опасных веществ, могут быть присущи и людям. Исследователи добавили, что манипулирование восприятием химических веществ может однажды стать способом лечения нейродегенеративных и возрастных заболеваний.

Ранее были названы препараты, снижающие риск деменции у женщин на 32%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий